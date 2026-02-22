  1. Realting.com
  Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage

Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage

Tel-Aviv, Israël
$5,80M
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
ID: 33547
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À VENDRE – PENTHOUSE UNIQUE OCCUPANT TOUT UN ÉTAGE ???? Situé dans une rue calme proche de Shenkin, entre King George et Yohanan HaSandlar 5 pièces 167 m² intérieurs + 97 m² de terrasses sur le toit Immeuble rénové après TAMA 38 Livraison : Octobre 2025 Conception architecturale haut de gamme 2 places de parking Mamad (espace sécurisé) Très calme Quatre expositions d’air ???? Prix : 18,5 millions ILS Honoraires d’agence : 2 % + TVA Premium Real Estate Numéro de licence : 31928721

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Posez toutes vos questions
