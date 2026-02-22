Quartier résidentiel Penthouse d’exception – esprit bauhaus | ajami, jaffa

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Au cœur du quartier historique d’Ajami, ce penthouse occupe le dernier étage d’un immeuble boutique de style Bauhaus. Il bénéficie d’un emplacement recherché, à proximité de la Résidence de l’Ambassadeur de France et à quelques minutes à pied de la mer.
L’appartement développe une surface intérieure d’environ 108 m², actuellement aménagée en 4 pièces spacieuses (configuration initiale de 5 pièces), avec des volumes équilibrés et une circulation fluide.
À l’extérieur, une exceptionnelle terrasse de 104 m² offre une vue dégagée et un espace de vie rare.
Le bien est complété par deux places de parking privées en sous-sol.
Un bien singulier, qui conjugue élégance, caractère architectural et emplacement recherché, au cœur de l’un des quartiers les plus authentiques de Tel-Aviv.
Informations et visites :
Laurence Zemour – 054-735-3514
Agent immobilier agréé | Licence n°11704
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour