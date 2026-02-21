  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage

Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage

Bat Yam, Israël
depuis
$1,02M
;
10
Laisser une demande
ID: 33815
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

À vendre en exclusivité – Appartement moderne à Bat Yam À seulement 2 minutes du tramway et 500 mètres de la plage, cet appartement lumineux et rénové bénéficie d’un emplacement exceptionnel, à proximité du boulevard de l’Indépendance, de ses espaces verts et de ses services. Détails du bien Superficie intérieure : 116 m² Balcon ensoleillé : 12 m² Chambre sécurisée (Mamad) Parking souterrain inscrit au cadastre Appartement très lumineux Exposition ouest / nord – bien aéré Immeuble équipé de 3 ascenseurs Emplacement idéal 500 mètres de la plage Accès direct au tramway (ligne rouge) À proximité du boulevard de l’Indépendance et de son parc Proche des transports en commun À quelques pas des commerces, supermarchés, restaurants et cafés

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$783,750
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$467,115
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Bat Yam, Israël
depuis
$1,02M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,568
En plein cœur du centre ville au pied du tramway, entre le marché Magane yeouda et kikat tsion : appartement 2 pièces comme neuf dans un immeuble standing livré il y’a quelques années, 3 ascenseurs Chabat, lobby. Appartement 2 pièces bien agencé, grande salle de bains, cuisine américaine av…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartements a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel Appartements a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel Appartements a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
Magnifiques appartements neufs, de 5 pieces 127 m2 . . Ascenseurs . Terrasse de 12 m2. . Vue dégagée . Parking privé. . Climatisation A 10 mn à pied du tramway
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Afficher tout Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Raanana, Israël
depuis
$9,405
Villa centre ville Raanana. rue calme proche ecole Bilou. niveau 1 : tres grand salon avec coin repas . cuisine separee. chambre parentale dressing vue sur la piscine. Niveau 2 : 3 chambres 2 salles de bain. niveau 3 : une suite. Sous sol : grande piece et mamad. piscine et jardin . Parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller