Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
À vendre en exclusivité – Appartement moderne à Bat Yam
À seulement 2 minutes du tramway et 500 mètres de la plage, cet appartement lumineux et rénové bénéficie d’un emplacement exceptionnel, à proximité du boulevard de l’Indépendance, de ses espaces verts et de ses services.
Détails du bien
Superficie intérieure : 116 m²
Balcon ensoleillé : 12 m²
Chambre sécurisée (Mamad)
Parking souterrain inscrit au cadastre
Appartement très lumineux
Exposition ouest / nord – bien aéré
Immeuble équipé de 3 ascenseurs
Emplacement idéal
500 mètres de la plage
Accès direct au tramway (ligne rouge)
À proximité du boulevard de l’Indépendance et de son parc
Proche des transports en commun
À quelques pas des commerces, supermarchés, restaurants et cafés
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour