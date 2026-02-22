  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Tel-Aviv, Israël

Tel-Aviv, Israël
$2,12M
2
ID: 33431
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  Pays
    Israël
  État
    District de Tel-Aviv
  Région
    Tel Aviv Subdistrict
  Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

**Opportunité exceptionnelle pendant 8 jours seulement** (Signature jusqu'au 31/12/2025) Appartement 4 pièces idéal pour les familles ! Boulevard Nordau, dans le Vieux Nord ???? *Projet de qualité du Groupe RAYK* Exclusif ???? ✨ 116 m² habitables ✨ Terrasse ensoleillée de 10 m² ✨ 4 pièces à l'agencement optimal ✨ Place de parking privée avec robot ✨ Orientation nord-ouest ***Disponibilité : août 2028*** Sans frais d'agence

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
