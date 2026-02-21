  1. Realting.com
Quartier résidentiel Appartement de standing

Jérusalem, Israël
depuis
$1,34M
20/02/2026
$1,34M
06/05/2025
$1,20M
;
6
ID: 25856
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans le quartier de Bayit Vagan, rue Ouziel très demandée proche tramway, autobus, parc pour enfants et communautés. Dans un immeuble après Tama 38 avec ascenseur de Shabbat et jardin privé pour construction de souccah. Appartement neuf de 5 pièces 116m2 et 14m2 de balcon, investi dans les moindres détails, chauffage au sol, climatisation centrale et privée dans chacune des pièces, cuisine de standing. L'appartement dispose de 3 orientations, est seul à l'étage, cave et place de parking .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$526,680
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$363,660
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel Appartement de standing
Jérusalem, Israël
depuis
$1,34M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
À vendre Dans le complexe magnifique Betsalel avec salle de sport et gardien À proximité de la plage, du shouk et de Sheinkin 2 pièces très spacieux 60m2 Très beau balcon de 8m2 4e étage avec ascenseur Parking sous terrain 4.800.000 Nis
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bon emplacement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
Au cœur du quartier de Baka, rue Mekor Chaim. Appartement 4 pcs de 100 m² dans un immeuble de haut standing, 1er etage avec balcon et ascenseur, comprenant un parking et une cave
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Apartment for sale in Arnona, rue Ravadim, apartment with character, 3.5 rooms, 86 square meters, ground floor, exit to the yard, separate unit 20 square meters registered as a storage
Immobilier.co.il
