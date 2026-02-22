  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Bonne affaire

Ascalon, Israël
depuis
$783,750
;
10
ID: 33661
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

penthouse 5 pcs 127 m+ 60 m2 de terrasse 2 parking petit immeuble plein pied rue calme

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

