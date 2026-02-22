  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Vue sur la mer

Quartier résidentiel Vue sur la mer

Nahariya, Israël
depuis
$705,375
;
9
ID: 33747
ID: 33747
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

Akhziv — Superbe 5 pièces à vendre Splendide vue mer 125 m² + terrasse 20 m² (vue mer) Ascenseur • Parking • Mamad

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,60M
Quartier résidentiel Kiryat moché proche tram
Jérusalem, Israël
depuis
$962,445
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$623,865
Quartier résidentiel Top affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$658,350
Excellente affaire ! Appartement de 4 pièces issu d’une vente par un administrateur judiciaire. Nécessite une rénovation complète. Grand potentiel. Une véritable opportunité à ne pas manquer !
Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de fusil !
Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de fusil !
Ashdod, Israël
depuis
$689,700
À vendre à Ashdod : Véritable coup de fusil ! Appartement 4 pièces – 128 m² avec balcon de 10 m² offrant une vue totalement dégagée sur le parc, sans aucun vis-à-vis. Situé dans une résidence recherchée de 8 étages, avec 2 ascenseurs dont un ascenseur de Shabbat, l’appartement dispose de la…
Quartier résidentiel Unique duplex 5 pièces au cœur de tel aviv – bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,61M
Unique duplex 5 pièces au cœur de Tel Aviv – Bograshov Situé à proximité de la plage et des rues animées du quartier Bograshov, ce duplex offre un cadre de vie idéal entre dynamisme urbain et sérénité. 5 pièces 4 chambres 2 salles de bains 3 toilettes 4e et 5e étage 135 m² habitables + 58 m…
