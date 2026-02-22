  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod

Ashdod, Israël
$1,65M
Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Majestueux 5 pièces transformé en 4 a Ashdod "Mar", haut standing, étage élevé, vue mer et "Gan Hair". Résidence "Le Deauville" , avec 4 ascenseurs, en face du theatre et de la mairie, a 5 minutes a pied de la plage, a 1 minute des cafés, des restaurants des centres commerciaux, des moyens de transport !!!!! Le meilleur emplacement de la ville !

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$9,09M
Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,838
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Raanana, Israël
depuis
$2,31M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
Autres complexes
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Situé en plein cœur de Tel Aviv, dans la rue Pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir. – 81 m² net _ 2 chambres à couché _ 2 salles de bains – Terrasse ensoleillée de 7 m² – 4e é…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse de rêve avec piscine
Jérusalem, Israël
depuis
$2,41M
Penthouse de rêve, au 24ème étage, 140 mètres carrés construits et 25 mètres carrés de terrase supplémentaire avec piscine privée, vue panoramique, 5 pièces, luxueuse suite parentale, chauffage au sol, dans un immeuble de luxe avec salle de sport dans l'immeuble, pièces lumineuses avec vitr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
À vendre – Appartement familial rénové, emplacement premium Tel Aviv Situé dans l’un des secteurs les plus recherchés du nord centre de Tel Aviv, à proximité du Kikar HaMedina et du parc Hayarkon, cet appartement lumineux de 96 m² offre une configuration idéale pour une vie familiale dans u…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
