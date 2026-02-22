  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l'esprit d'une maison en ville. /1.04.2026

Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026

Raanana, Israël
depuis
$4,734
;
5
ID: 33381
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Un rez-de-jardin en duplex pensé comme une maison en ville. 150 m² habitables répartis sur deux niveaux, avec une vraie séparation entre les espaces de vie et les espaces nuit. Le salon s’ouvre directement sur un jardin privatif de 100 m², permettant de profiter pleinement de l’extérieur au quotidien. Le bien dispose de 2 salles de bain et 3 toilettes, pour une organisation fluide et fonctionnelle. Un appartement qui offre l’espace et le jardin, avec l’esprit d’une maison.

Raanana, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
