Quartier résidentiel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer

Ascalon, Israël
depuis
$579,975
;
7
ID: 33401
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

