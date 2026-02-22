  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,36M
;
10
ID: 33427
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre en exclusivité : appartement neuf 14, rue Fishman Maimon Rue calme et prestigieuse du nouveau nord, à proximité de la place Rabin, des écoles, des crèches et des centres culturels et de loisirs. Dans un immeuble neuf (livraison prévue en 2024), un projet du cabinet Krinsky Gottlieb. Spacieux appartement de 3 pièces Au 3ème étage, lumineux et bien agencé 70m² habitables + terrasse ensoleillée de 14 m² 1 Salle de bain et 2 WC Parking en sous-sol Cave de 5 m²

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m2, kyiriat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$721,050
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Netanya, Israël
depuis
$627,000
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$783,750
Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer 71 m² + 9 m² de balcon 3 pièces et demi 4ᵉ étage Exposition plein ouest – très lumineux Place de parking incluse Immeuble livré il y a 3 ans Appartement déjà loué – idéal pour investisseurs Possibilité de retirer facilement les locataires…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ashdod, Israël
depuis
$1,07M
Neuf Appartement neuf Appartement de luxe à vendre Entièrement meublé et équipé Aucune rénovation à prévoir Appartement prêt à emménager, il ne vous reste plus qu'à poser vos valises Appartement de luxe de 130 m² 5 pièces au cœur d'Ashdod Cuisine entièrement équipée d'une marque de renom Gr…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$877,800
Vente exclusive Situé au 36 rue Bilu (angle de Lunz), dans le quartier recherché du centre-ville Dans un bel immeuble préservé (il y a environ 4 ans) Studio avec mezzanine Unique ! Très hauts plafonds Superficie : 46 m² plus mezzanine de 17 m². Au rez-de-chaussée : Cuisine, salle de bains et…
Agence
Immobilier.co.il
