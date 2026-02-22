Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre en exclusivité : appartement neuf
14, rue Fishman Maimon
Rue calme et prestigieuse du nouveau nord, à proximité de la place Rabin, des écoles, des crèches et des centres culturels et de loisirs.
Dans un immeuble neuf (livraison prévue en 2024), un projet du cabinet Krinsky Gottlieb.
Spacieux appartement de 3 pièces
Au 3ème étage, lumineux et bien agencé
70m² habitables + terrasse ensoleillée de 14 m²
1 Salle de bain et 2 WC
Parking en sous-sol
Cave de 5 m²
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour