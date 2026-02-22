  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!

Hadera, Israël
depuis
$1,13M
;
9
ID: 33533
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Nouveauté ! Nouvelle exclusivité RE/MAX Hadera ! Nous vous présentons une maison neuve de très haut standing à la vente dans la rue Bellinson, dans le quartier pavillonnaire de Neve Haim. Caractéristiques : - Maison neuve moderne, - Maison de 6 pièces de 170 m² construite sur 250 m² de terrain, - 2 suites parentales (rez-de-chaussée et à l'étage), - Matériaux de qualité, climatisation dans chaque pièce, - Bel espace extérieur avec une cuisine de rêve ! - Entrée immédiate possible ! Une excellente opportunité à un prix très attractif ! Contactez-nous, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licence professionnelle: 313736

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
