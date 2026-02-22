  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre

Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre

Ashdod, Israël
depuis
$548,625
;
5
Laisser une demande
ID: 33608
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Appartement 3,5 pièces à vendre – 122 m² + balcon Rare opportunité dans le quartier résidentiel très recherché de Dalet à Ashdod. Un appartement spacieux, lumineux et parfaitement situé, offrant un excellent potentiel de valorisation. Description : Superficie généreuse de 122 m² Entrée sur un grand séjour avec balcon donnant sur un parc au calme Cuisine fonctionnelle avec buanderie Deux grandes chambres, chacune avec deux fenêtres Mamad (pièce sécurisée) Deux ascenseurs Parking Rafraîchissement à prévoir, idéal pour personnalisation ou investissement Emplacement premium : Proximité immédiate des commerces, écoles, synagogues et transports À quelques minutes à pied de la plage Environnement résidentiel calme et recherché Atout majeur : Les appartements similaires dans la résidence, après rénovation, sont proposés à 2 300 000 ₪. Prix de vente exceptionnel : 1 690 000 ₪. Conclusion : Rapport qualité-prix exceptionnel, fort potentiel et localisation idéale. La meilleure affaire immobilière du moment à Ashdod.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel 4 pièces + mamad + terrasse + parking neuf et fini - immeuble neuf - dans le vieux nord à 2 minutes du park hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$6,897
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Jérusalem, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$987,525
Vous regardez
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre
Ashdod, Israël
depuis
$548,625
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pieces
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces
Nahariya, Israël
depuis
$376,200
APPARTEMENT 3 PIECES QUARTIEN EIN SARA PROCHE CANYON ET MER BEAU POTENTIEL
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
Rez-de-chaussée : salon, cuisine, terrasse, salle d’eau avec douche, buanderie. Pièce verrouillée – pour effets personnels. 1er étage : suite parentale avec jacuzzi et douche, salle de bain supplémentaire, terrasse, 2 chambres avec accès à la terrasse. 2e étage – : chambre à coucher, terr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,14M
Exclusivité. 4 pièces dans le sud de Tel Aviv 5eme étage avec une superficie de 110 m2 13 m2 de terrasse.Il se compose de 3 chambres à coucher dont une suite parentale avec salle de bain et dressing + 1 parkings en sous sol, école, commerces et jardins dʼenfants au pied de lʼimmeuble. 2 as…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller