  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité

Netanya, Israël
$912,000
26/08/2025
$912,000
14/07/2025
$853,936
6
ID: 26893
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un nouveau projet dans le quartier de Galey yam. La construction architecturale vous offre de vivre dans un complexe de trois bâtiments au pied d'un centre commercial où de belles marques seront présentes. Près de la nouvelle mairie de Netanya, bus qui servent tout Israël, accès facile aux autoroutes Cafés, restaurants, supermarchés et équipement domestique et tout cela au pied du projet Caractéristiques du projet Très beau hall double décoré par un architecte pour une intimité maximale des propriétaires. Une salle de sport, salle pour enfants, salle de travail Trois ascenseurs dont un Shabbat Une vue dégagée depuis les premiers étages. Projet avec garantie bancaire Possibilité de financement de 20% au contrat et 80% lors de la remise des clés Chaque appartement est vendu avec un parking privé. Service haut de gamme Caractéristiques de l'appartement Tuiles dans toute la maison 80x80 Préparation pour la climatisation Meubles de salle de bains de qualité Boutons de mélange Portes intérieures de qualité Cuisine personnalisable Scores électriques dans toute la maison Plusieurs appartements sont à vendre 3 pièces surface 79 m2 + 12 m2 terrasse 4 pièces surface 102 m2 +12 m2 terrasse 5 pièces surface 122 m2 + 20 m2 terrasse Pour plus d'informations contacter Mardochee Khayat

Localisation sur la carte

Netanya, Israël

