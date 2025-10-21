  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Nord de la ville - netanya - proche nizza

Quartier résidentiel Nord de la ville - netanya - proche nizza

Netanya, Israël
depuis
$1,48M
;
5
Laisser une demande
ID: 32681
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

PROJET NEUF -IMMEUBLE BOUTIQUE - SEULEMENT 8 APPARTEMENTS REZ DE JARDIN - 130 M2 + 170 M2 JARDIN SANS VIS A VIS PENTHOUSE - 150 M2 + 2 TERRASSE -130M2 4 PIECES - 115 M2 +20 M2 TERRASSE 5 PIECES- 130M2 + 14 M2 TERRASSE GARANTIE BANCAIRE

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Conseil régional de Tamar, Israël
depuis
$845,718
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,57M
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$941,686
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,45M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nord de la ville - netanya - proche nizza
Netanya, Israël
depuis
$1,48M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$706,265
Projet Neuf à Netanya .Savyon Une nouvelle adresse d’exception, entre ville et nature À deux pas de la mer et des centres commerciaux, découvrez Savyon , une résidence d’exception réalisée par l’un des plus grands constructeurs d’Israël. Situation idéale : à côté du PIANO et d’Ir Yamim, …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Afficher tout Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$646,584
Nouveau projet immobilier dans le quartier de Mekor Haim, immeuble boutique de 9 étage avec de belles prestations intérieure et extérieure . parking pour chaque appartement . Emplacement ideal , a proximité du Parc Hamesila ,du futur tramwayet a quelque pas du quartier de Baka et de la Mo…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Jérusalem, Israël
depuis
$823,825
Projet Résidentiel sur kiriat Menahem limitrophe kiriat yovel compose de 2 tours de 31 etage et 3 immeubles de 9 etages , le projet se situe au pied du nouveau Tramway. Grand choix d appartement du 3 pieces au penthouse . parking pour chaque appartement . Echeancier Flexible avec des facil…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller