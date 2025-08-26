  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite

Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite

Netanya, Israël
depuis
$1,01M
26/08/2025
$1,01M
14/07/2025
$941,015
;
6
Laisser une demande
ID: 26861
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Ussishkine Up Town est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Le constructeur Tchouva dont la réputation n’est plus à faire a déjà réaliser plusieurs projets comme le projet la mer en face de la plage,le projet de bureaux Soho,Titanium et bien d’autres projets Caractéristiques du projet Le projet Up Town de Tchouva comprend différents type d’appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi qu un penthouse et un rez de jardin suspendu . Revêtement extérieur en pierre naturelle et aluminium L immeuble sera doté d un double lobby avec une tres belle hauteur sous plafond de 6 mètres aménagé et conçu par l architecte 3 ascenseurs dont un chabbatique place de parking souterrain Livraison dans 3 ans Garantie bancaire Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée dernière génération Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison Appartement 3 pièces de 83 m2 +12 m2 de terrasse Appartement 4 pièces de 97 m2 + 12m2 de terrasse Appartement 5 pièces de 128,5m2+12 m2 de terrasse

Localisation sur la carte

Netanya, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$878,100
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Jérusalem, Israël
depuis
$1,23M
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$2,37M
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,01M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Jérusalem, Israël
depuis
$899,400
Projet Résidentiel sur kiriat Menahem limitrophe kiriat yovel compose de 2 tours de 31 etage et 3 immeubles de 9 etages , le projet se situe au pied du nouveau Tramway. Grand choix d appartement du 3 pieces au penthouse . parking pour chaque appartement . Echeancier Flexible avec des facil…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,26M
Nous sommes ravis de vous présenter un nouveau programme immobilier prestigieux au sein du tout nouveau quartier Ramat Adar à Givat Shmouel, une adresse en plein essor qui attire de plus en plus de familles de qualité, de jeunes actifs et de professions libérales. Pourquoi choisir Ramat Adar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$876,000
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé dans le quartier appeler en face de kiriat Hasharon Proche des nouveaux accès a l’autoroute 2 (Tel Aviv/Haifa) Le Projet Nevo Hasharon est situé à proximité du country Elystour ,syna…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller