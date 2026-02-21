Quartier résidentiel A ne pas manquer !, endroit calme, grand jardin, proche de la mer

  1. Realting.com
depuis
$1,72M
20/02/2026
$1,72M
11/07/2025
$1,54M
10
ID: 26728
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Superbe rez-de-jardin de 74 m² avec jardin privé de 60 m² (cadastré) Rue Yona Anavi ! Imaginez-vous... une entrée indépendante, de hauts plafonds pour un espace de vie exceptionnel, et un jardin où vous pourrez vous détendre en toute intimité. Le tout à seulement 200 mètres de la place et des commodités ! - 3 pièces lumineuses et agencées avec goût - Jardin privé de 60 m² (cadastré) - Entrée indépendante pour une tranquillité assurée - Plafonds hauts pour une sensation d'espace Emplacement idéal : à deux pas de la place et des commerces Possibilité d'emplacement pour ajouter un mamad dans le jardin

Localisation sur la carte

