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Quartier résidentiel Kfar saba, tout proche du canyon arim. très grand duplex. rue calme
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Quartier résidentiel Kfar saba, tout proche du canyon arim. très grand duplex. rue calme
Quartier résidentiel Kfar saba, tout proche du canyon arim. très grand duplex. rue calme
Petah Tikva Subdistrict, Israël
depuis
$10,500
Grand duplex 190 m². Niveau 1 : très grand salon, cuisine, 2 chambres, mamad, 2 salles de bain. Niveau 2 : 2 chambres, 1 salle de bain et coin jeux/télévision. Ascenseur et parking
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Immobilier.co.il
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Quartier résidentiel Vue exceptionnelle. quartier très recherché
Quartier résidentiel Vue exceptionnelle. quartier très recherché
Quartier résidentiel Vue exceptionnelle. quartier très recherché
Quartier résidentiel Vue exceptionnelle. quartier très recherché
Petah Tikva Subdistrict, Israël
depuis
$4,15M
Appartement situé dans un quartier très recherché à Kfar Saba Yerouka. Dans un immeuble boutique de 4 étages à 2 min de Raanana, du Canyon Ha Yerouka et de toutes les commodités. Très belle surface de 135 m² net [179 m² arnona]. Grand salon donnant sur une terrasse de 26 m². On profite du so…
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