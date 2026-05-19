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Quartier résidentiel Appartement d'exception à l'entrée de tel aviv (ramat gan/givataim)
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Givatayim, Israël
depuis
$2,58M
Appartement d'exception à l'entrée de Tel Aviv. Immeuble de standing avec vue à couper le souffle face à la mer. Étage élevé avec 3 parkings privatifs + cave. Produit rare et sans travaux. Salle de sport dans la copropriété très spacieuse
Agence
Immobilier.co.il
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