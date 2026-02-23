Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Ubud District, Indonésie

Ubud
95
24 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
Villa Twins est une villa moderne avec une piscine à débordement et une vue panoramique sur …
$390,000
Villa 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Villa 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Surface 90 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!
$159,000
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 78 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!
$255,000
Otium DevelopmentOtium Development
Villa 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Villa 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Surface 70 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!
$133,500
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Surface 156 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!
$362,665
Villa 3 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 3 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 227 m²
Nombre d'étages 2
Villa Twins est une villa spacieuse de 3 chambres avec vue panoramique sur la jungle dans un…
$450,000
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 234 m²
Nombre d'étages 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
Villa 1 chambre dans Peliatan, Indonésie
Villa 1 chambre
Peliatan, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 1/1
Vivez la sérénité d'Ubud, le centre culturel de Bali, dans cette superbe nouvelle villa de c…
$149,120
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 380 m²
Nombre d'étages 1
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$399,000
Villa 1 chambre dans Ubud District, Indonésie
Villa 1 chambre
Ubud District, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 70 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!
$215,000
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Surface 236 m²
Un complexe ultramoderne au centre d'un Ubud traditionnel, qui occupe une zone de 3 hectares…
$478,787
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Surface 56 m²
Le complexe propose 29 villas élégantes avec 1 et 2 chambres, avec une superficie de 56 à 13…
$123,914
Maison de ville dans Ubud, Indonésie
Maison de ville
Ubud, Indonésie
Surface 100 m²
Le complexe sur Bali est l'incarnation d'une union unique de mysticisme et de tendances arch…
$190,373
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 149 m²
Nombre d'étages 1
This is a modern villa with a large plot and land for the view, so that the magical view fro…
$268,200
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Surface 117 m²
Le complexe se compose de 10 villas situées parmi les terrasses de riz pittoresques à seulem…
$276,040
Maison de ville dans Ubud, Indonésie
Maison de ville
Ubud, Indonésie
Surface 100 m²
Bienvenue dans un complexe unique qui est devenu un véritable point d'attraction pour les pe…
$375,986
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Surface 80 m²
Un développement de villas haut de gamme unique dans le magnifique emplacement d'Ubud, offra…
$228,447
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Surface 100 m²
Voir les villas dans la région d'Ubud.Créez un revenu passif de 2 700 $ à 5 400 $ par mois e…
$201,361
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Surface 150 m²
Le complexe de villas est votre choix idéal pour un séjour confortable et romantique à Bali.…
$333,153
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Surface 40 m²
Le projet se compose de 110 villas situées dans la nature de la jungle tropicale. 4,1 hectar…
$138,021
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Surface 85 m²
Plongez dans un monde de luxe et d’innovation avec des villas uniques situées sur le terrain…
$228,447
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Surface 65 m²
Nous vous invitons à plonger dans l'atmosphère unique du complexe exclusif des villas située…
$152,299
Maison de ville dans Ubud, Indonésie
Maison de ville
Ubud, Indonésie
Surface 53 m²
Des maisons de ville uniques surplombant la jungle tropicale, situées dans la région d'Ubud,…
$158,914
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Surface 96 m²
Une étage luxueuse sera vue avec une vue sur la jungle et les champs de riz, ainsi qu'une pi…
$312,174
