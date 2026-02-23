Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec jardin à vendre en Ubud District, Indonésie

Ubud
95
11 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Villa 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Surface 90 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!
$159,000
Villa 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Villa 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Surface 70 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!
$133,500
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Surface 156 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!
$362,665
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 234 m²
Nombre d'étages 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 380 m²
Nombre d'étages 1
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$399,000
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Surface 236 m²
Un complexe ultramoderne au centre d'un Ubud traditionnel, qui occupe une zone de 3 hectares…
$478,787
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Surface 117 m²
Le complexe se compose de 10 villas situées parmi les terrasses de riz pittoresques à seulem…
$276,040
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Surface 85 m²
Plongez dans un monde de luxe et d’innovation avec des villas uniques situées sur le terrain…
$228,447
Maison de ville dans Ubud, Indonésie
Maison de ville
Ubud, Indonésie
Surface 53 m²
Des maisons de ville uniques surplombant la jungle tropicale, situées dans la région d'Ubud,…
$158,914
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 115 m²
Nombre d'étages 1
Single-storey villa with a swimming pool, Ubud, Bali, Indonesia We offer a villa with a swi…
$268,897
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Surface 96 m²
Une étage luxueuse sera vue avec une vue sur la jungle et les champs de riz, ainsi qu'une pi…
$312,174
