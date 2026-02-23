Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec terrasse à vendre en Ubud District, Indonésie

Ubud
95
10 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
Villa Twins est une villa moderne avec une piscine à débordement et une vue panoramique sur …
$390,000
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 78 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$255,000
Villa 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Villa 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Surface 70 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$133,500
OneOne
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Surface 156 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$362,665
Villa 3 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 3 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 227 m²
Nombre d'étages 2
Villa Twins est une villa spacieuse de 3 chambres avec vue panoramique sur la jungle dans un…
$450,000
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 234 m²
Nombre d'étages 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 380 m²
Nombre d'étages 1
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$399,000
Villa 1 chambre dans Ubud District, Indonésie
Villa 1 chambre
Ubud District, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 70 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$215,000
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 149 m²
Nombre d'étages 1
This is a modern villa with a large plot and land for the view, so that the magical view fro…
$268,200
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 115 m²
Nombre d'étages 1
Single-storey villa with a swimming pool, Ubud, Bali, Indonesia We offer a villa with a swi…
$268,897
