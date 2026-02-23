Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Indonésie
  3. Ubud District
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Ubud District, Indonésie

Ubud
95
151 propriété total trouvé
Villa 1 chambre dans Peliatan, Indonésie
TOP TOP
Villa 1 chambre
Peliatan, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 1/1
Villa 1 chambre — Jungle Temple VillaSpacieuse villa 1 chambre avec piscine privée 15,4 % Re…
$145,900
T.V.A.
Agence
ESTABRO
Langues
English, Русский, Türkçe
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Harmonie de l'architecture, de la nature et de la solitude absolue à Ubud. Le complexe de bo…
$285,000
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Maison 1 chambre dans Peliatan, Indonésie
Maison 1 chambre
Peliatan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 1/1
Vivez l'ultime vie de luxe à Ubud, Bali, en Indonésie. Cette superbe maison semi-détachée es…
$122,221
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
Harmonie de nature intacte au cœur d'Ubud. Forma by DOMA sont des villas de deux étages avec…
$120,000
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 331 m²
Située à Ubud, le cœur culturel de Bali, cette villa de 2 chambres allie confort moderne et …
$265,000
Villa 2 chambres dans Singakerta, Indonésie
Villa 2 chambres
Singakerta, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Situé dans les paysages luxuriants et paisibles d'Ubud, Villa Savera apporte un mélange raff…
$295,477
Villa 3 chambres dans Singakerta, Indonésie
Villa 3 chambres
Singakerta, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
Situé dans les paysages luxuriants et paisibles d'Ubud, Villa Savera apporte un mélange raff…
$405,723
Villa 3 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 3 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 210 m²
Bali. C'est vrai.🌏 🇮🇩ELITE VILLA complexe de type cascading à Ubuda du développeur sous la d…
$350,000
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Villa 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Villa 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 166 m²
Nombre d'étages 1
Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponibilité et les prix doivent être précisés …
$127,000
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Villa 3 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 3 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 303 m²
Proposition exclusive🚨Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponibilité et les prix …
$603,879
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
Villa Twins est une villa moderne avec une piscine à débordement et une vue panoramique sur …
$390,000
Villa 3 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 3 chambres
Ubud, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 194 m²
Nombre d'étages 1
C'est une villa moderne de 3 chambres avec un grand terrain et un terrain pour la vue, de so…
$349,200
Villa 2 chambres dans Singakerta, Indonésie
Villa 2 chambres
Singakerta, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Situé dans les paysages luxuriants et paisibles d'Ubud, Villa Savera apporte un mélange raff…
$295,477
Villa 4 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 4 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 372 m²
Proposition exclusive🚨Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponibilité et les prix …
$763,394
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
Bali. C'est vrai.🌏 🇮🇩ELITE VILLA complexe de type cascading à Ubuda du développeur sous la d…
$390,001
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 360 m²
Villa Forestia à Ubud offre une retraite tropicale moderne entourée de verdure luxuriante, c…
$280,000
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
L'élégant Tembaga Luxe Villa à Ubud à deux chambres présente une opportunité d'investissemen…
$280,000
Villa 2 chambres dans Peliatan, Indonésie
Villa 2 chambres
Peliatan, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 236 m²
Nombre d'étages 2
✨ VILLA MIRA prête — votre maison au cœur d’Ubud ✨ Une villa unique de 2 chambres avec pi…
$580,000
Agence
RESIDE BALI GROUP
Langues
English, Русский, Українська
Villa 4 chambres dans Penestanan, Indonésie
Villa 4 chambres
Penestanan, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Acheter une propriété à Bali signifie trouver un équilibre entre style de vie et investissem…
$450,000
Villa 3 chambres dans Singakerta, Indonésie
Villa 3 chambres
Singakerta, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 216 m²
Situé dans les paysages luxuriants et paisibles d'Ubud, Villa Savera apporte un mélange raff…
$405,723
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
L'élégant Tembaga Luxe Villa à Ubud à deux chambres présente une opportunité d'investissemen…
$280,000
Villa 2 chambres dans Penestanan, Indonésie
Villa 2 chambres
Penestanan, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Villa Moonlight – la vie tropicale moderne près d'UbudNiché à seulement cinq minutes du cœur…
$275,000
Villa dans Ubud, Indonésie
Villa
Ubud, Indonésie
En vente Villa 2bd sur un territoire équipé de 20 hectares au nord d'UbudLa villa est entièr…
$160,000
Villa 3 chambres dans Singakerta, Indonésie
Villa 3 chambres
Singakerta, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 216 m²
Situé dans les paysages luxuriants et paisibles d'Ubud, Villa Savera apporte un mélange raff…
$405,723
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Located in the heart of Ubud’s iconic Penestanan district, this exclusive villa complex comb…
$284,774
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 380 m²
Nombre d'étages 1
Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponibilité et les prix doivent être précisés …
$390,000
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Villa 3 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 3 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 207 m²
Niché dans des paysages sereins d'Ubud, Villa Silvessa présente un développement de villa ré…
$405,723
Villa 3 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 3 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 430 m²
Nombre d'étages 2
Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponibilité et les prix doivent être précisés …
$357,000
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Villa 3 chambres dans Singakerta, Indonésie
Villa 3 chambres
Singakerta, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
Situé dans les paysages luxuriants et paisibles d'Ubud, Villa Savera apporte un mélange raff…
$405,723
Maison de ville 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Maison de ville 2 chambres
Ubud, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
Votre projet d'investissement est à Bali! Appartements et maisons de ville modernes avec la …
$210,000
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

