Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Ubud District
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Ubud District, Indonésie

Ubud
95
4 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 78 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$255,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Villa 1 chambre
Ubud, Indonésie
Chambres 1
Surface 70 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$133,500
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Surface 156 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$362,665
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Otium DevelopmentOtium Development
Villa 1 chambre dans Ubud District, Indonésie
Villa 1 chambre
Ubud District, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 70 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$215,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Ubud District

villas
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Ubud District, Indonésie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller