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Complexe résidentiel Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali

Kedungu, Indonésie
depuis
$89,000
;
4
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ID: 35393
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Tabanan
  • Ville
    Desa Belalang
  • Village
    Kedungu
  • Adresse
    Jalan Pantai Kedungu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Situé à Kedungu, Bali, Baza Kedungu est un développement résidentiel contemporain conçu pour vivre et investir à Bali. Le projet propose des appartements. Total de 58 unités. Achèvement prévu : 2027. Actuellement, la construction est en cours. Le permis de construire PBG a été délivré. Prix unitaires : de 89 000 $ à 336 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Kedungu, Indonésie
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Kedungu, Indonésie
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Nombre d'étages 2
Surface 40 m²
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