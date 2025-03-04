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Complexe résidentiel Escapist – residential development in Ubud, Bali

Peliatan, Indonésie
depuis
$83,900
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5
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ID: 35379
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Gianyar
  • Ville
    Ubud District
  • Village
    Peliatan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Situé à Ubud, Bali, Escapist est un développement résidentiel contemporain conçu pour ceux qui apprécient la nature, le calme et le rythme lent de la vie dans la jungle. Le projet propose des appartements. Total de 38 unités. Achèvement prévu : 2026. Actuellement, la construction est en cours. Prix unitaires : de 83 900 $ à 137 700 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Peliatan, Indonésie
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