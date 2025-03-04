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Complexe résidentiel Allex Villas ( Комплекс 5) – residential development in Batu Belig, Bali

Tibubeneng, Indonésie
depuis
$160,000
;
4
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ID: 35359
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Village
    Tibubeneng
  • Adresse
    Jalan Pantai Berawa

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée

À propos du complexe

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Situé à Batu Belig, Bali, Allex Villas est un développement résidentiel contemporain conçu pour vivre et investir sur Bali. Le projet propose des villas, des appartements. Actuellement, le projet est terminé et prêt à emménager. Prix unitaires : de 160 000 $ à 500 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Tibubeneng, Indonésie
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