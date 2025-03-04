Hôtel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali

📊 Mezzanine Investment Room à X Hotel, Bali

Rendement jusqu'à 14% par an.

📈 Mesures d'investissement

• Prix: à partir de 268 000 USD

• Superficie: 62 m2

• Format: Chambre d'hôtel de deux niveaux (chambre Mezzanine)

• Rendement attendu: 12,5 à 14 % par an

• Remise: T1 2027

• Structure de propriété: Louer 27 ans + option de prolongation de 20 ans

📍 Emplacement et demande

• Nuanu est la plus grande ville créative de Bali sur 44 hectares

• Visites annuelles projetées de 1M+ au cluster Nuanu

• Fourniture limitée de chambres d'hôtel dans l'écosystème

• À distance de marche de toutes les infrastructures et attractions de Nuanu

• Un flux continu d'événements, d'expositions et de festivals assure la demande toute l'année

🏨 Avantages du format

• La mise en page à deux niveaux augmente le loyer quotidien moyen

• Occupation plus élevée que les appartements standard

• Convient aux séjours personnels jusqu'à 180 jours par an

• Stratégie équilibrée entre le rendement locatif et l'appréciation du capital

• Type d'unité rare dans le complexe

🏗 Concept du projet

• Premier hôtel d'investissement dédié à Nuanu Creative City

• 41 chambres d'hôtel au total

• Piscine de type lagon de 420 m2

• Terrasse sur le toit avec vue sur l'océan et le coucher du soleil

• Salle de conférence, restaurant, salle de fitness, service de conciergerie

💼 Conditions d'achat

• Acompte : 30%

• Calendrier de paiement: 30% + 30% + 20% + 20%

• Paiement direct du développeur, aucun financement bancaire requis

🛡 Sécurité juridique

• Zonage touristique et permis de construire (PBG)

• Licence d'hôtel officielle

• Société internationale de gestion

• Rendement garanti optionnel de 10,1% pour les 4 premières années

🏘 Autres options d'achat dans le complexe

• Chambre standard 37 m2 - à partir de 166 000 USD

• Salle d'angle avec balcon 47–48 m2 — à partir de 215 000 USD

• Mezzanine Chambre 72 m2 — à partir de 270 000 USD

• Capacité de choisir un format unitaire basé sur la stratégie d'investissement et le budget

