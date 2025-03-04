Hôtel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali

📊 Mezzanine Investment Room à X Hotel, Bali
Rendement jusqu'à 14% par an.
📈 Mesures d'investissement
• Prix: à partir de 268 000 USD
• Superficie: 62 m2
• Format: Chambre d'hôtel de deux niveaux (chambre Mezzanine)
• Rendement attendu: 12,5 à 14 % par an
• Remise: T1 2027
• Structure de propriété: Louer 27 ans + option de prolongation de 20 ans
📍 Emplacement et demande
• Nuanu est la plus grande ville créative de Bali sur 44 hectares
• Visites annuelles projetées de 1M+ au cluster Nuanu
• Fourniture limitée de chambres d'hôtel dans l'écosystème
• À distance de marche de toutes les infrastructures et attractions de Nuanu
• Un flux continu d'événements, d'expositions et de festivals assure la demande toute l'année
🏨 Avantages du format
• La mise en page à deux niveaux augmente le loyer quotidien moyen
• Occupation plus élevée que les appartements standard
• Convient aux séjours personnels jusqu'à 180 jours par an
• Stratégie équilibrée entre le rendement locatif et l'appréciation du capital
• Type d'unité rare dans le complexe
🏗 Concept du projet
• Premier hôtel d'investissement dédié à Nuanu Creative City
• 41 chambres d'hôtel au total
• Piscine de type lagon de 420 m2
• Terrasse sur le toit avec vue sur l'océan et le coucher du soleil
• Salle de conférence, restaurant, salle de fitness, service de conciergerie
💼 Conditions d'achat
• Acompte : 30%
• Calendrier de paiement: 30% + 30% + 20% + 20%
• Paiement direct du développeur, aucun financement bancaire requis
🛡 Sécurité juridique
• Zonage touristique et permis de construire (PBG)
• Licence d'hôtel officielle
• Société internationale de gestion
• Rendement garanti optionnel de 10,1% pour les 4 premières années
🏘 Autres options d'achat dans le complexe
• Chambre standard 37 m2 - à partir de 166 000 USD
• Salle d'angle avec balcon 47–48 m2 — à partir de 215 000 USD
• Mezzanine Chambre 72 m2 — à partir de 270 000 USD
• Capacité de choisir un format unitaire basé sur la stratégie d'investissement et le budget
Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.