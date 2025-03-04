Hôtel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts

📊 Investissement dans l'hôtel Amani Melasti à Bali

Rendement de 10 à 14 % par année Période de remboursement 7 à 9 ans

Plage Melasti, Uluwatu

📈 Mesure des investissements

Rendement prévu: 10 à 14 % par an

Période de récupération prévue: 7–9 ans

Format: unité d'investissement hôtelière

Opérateur de l'hôtel: Wyndham Hotels & Resorts

Achèvement du projet : Q2 2027

Structure de propriété: Liquidation 30 + 30 ans

📍 Emplacement et demande

Melasti Beach est l'un des sites touristiques les plus encombrés du sud de Bali.

Uluwatu est une zone premium avec une croissance constante de la valeur immobilière.

Il n'y a pas d'hôtels comparables haut de gamme dans un rayon de 1,5 km.

Les unités Ocean-view atteignent un taux journalier moyen plus élevé et une demande de location plus forte.

🏨 Modèle d'investissement

Unité hôtelière de marque avec gestion professionnelle.

Programme de location centralisé avec occupation stable.

Revenus générés sans participation du propriétaire.

L'exploitation de marque réduit les risques saisonniers et opérationnels par rapport aux projets sans marque.

🏗 Aperçu du projet

Amani Melasti est un concept d'hôtel boutique haut de gamme.

L'infrastructure comprend :

piscine à débordement sur le toit avec vue panoramique

restaurant

espace spa

espace de coworking

Service de conciergerie 24/7

💼 Conditions d'achat

Acompte: 25-30%

Plan d'installation : trimestriel, sur 6 trimestres

🛡 Sécurité juridique

Le projet a dépassé la diligence raisonnable.

Les documents relatifs aux terres et à l'aménagement sont disponibles sur demande.

La transaction est entièrement soutenue par un courtier immobilier international.

🤝 Soutien aux investisseurs

Courtier immobilier international spécialisé dans les projets d'investissement à Bali.

Soutien à la transaction à cycle complet de la sélection d'unité au lancement de location.

Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.