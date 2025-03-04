Hôtel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts

📊 Investissement dans l'hôtel Amani Melasti à Bali
Rendement de 10 à 14 % par année Période de remboursement 7 à 9 ans
Plage Melasti, Uluwatu
📈 Mesure des investissements
Rendement prévu: 10 à 14 % par an
Période de récupération prévue: 7–9 ans
Format: unité d'investissement hôtelière
Opérateur de l'hôtel: Wyndham Hotels & Resorts
Achèvement du projet : Q2 2027
Structure de propriété: Liquidation 30 + 30 ans
📍 Emplacement et demande
Melasti Beach est l'un des sites touristiques les plus encombrés du sud de Bali.
Uluwatu est une zone premium avec une croissance constante de la valeur immobilière.
Il n'y a pas d'hôtels comparables haut de gamme dans un rayon de 1,5 km.
Les unités Ocean-view atteignent un taux journalier moyen plus élevé et une demande de location plus forte.
🏨 Modèle d'investissement
Unité hôtelière de marque avec gestion professionnelle.
Programme de location centralisé avec occupation stable.
Revenus générés sans participation du propriétaire.
L'exploitation de marque réduit les risques saisonniers et opérationnels par rapport aux projets sans marque.
🏗 Aperçu du projet
Amani Melasti est un concept d'hôtel boutique haut de gamme.
L'infrastructure comprend :
piscine à débordement sur le toit avec vue panoramique
restaurant
espace spa
espace de coworking
Service de conciergerie 24/7
💼 Conditions d'achat
Acompte: 25-30%
Plan d'installation : trimestriel, sur 6 trimestres
🛡 Sécurité juridique
Le projet a dépassé la diligence raisonnable.
Les documents relatifs aux terres et à l'aménagement sont disponibles sur demande.
La transaction est entièrement soutenue par un courtier immobilier international.
🤝 Soutien aux investisseurs
Courtier immobilier international spécialisé dans les projets d'investissement à Bali.
Soutien à la transaction à cycle complet de la sélection d'unité au lancement de location.
Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.