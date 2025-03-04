  1. Realting.com
Hôtel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts

Ungasan, Indonésie
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
  Pays
    Indonésie
  État
    Lesser Sunda Islands
  Région
    Badung
  Ville
    Kuta Selatan
  Village
    Ungasan

  Classe
    Classe
    Classe premium
  L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

📊 Investissement dans l'hôtel Amani Melasti à Bali

Rendement de 10 à 14 % par année Période de remboursement 7 à 9 ans

Plage Melasti, Uluwatu

📈 Mesure des investissements

Rendement prévu: 10 à 14 % par an
Période de récupération prévue: 7–9 ans
Format: unité d'investissement hôtelière
Opérateur de l'hôtel: Wyndham Hotels & Resorts
Achèvement du projet : Q2 2027
Structure de propriété: Liquidation 30 + 30 ans

📍 Emplacement et demande

Melasti Beach est l'un des sites touristiques les plus encombrés du sud de Bali.
Uluwatu est une zone premium avec une croissance constante de la valeur immobilière.
Il n'y a pas d'hôtels comparables haut de gamme dans un rayon de 1,5 km.
Les unités Ocean-view atteignent un taux journalier moyen plus élevé et une demande de location plus forte.

🏨 Modèle d'investissement

Unité hôtelière de marque avec gestion professionnelle.
Programme de location centralisé avec occupation stable.
Revenus générés sans participation du propriétaire.
L'exploitation de marque réduit les risques saisonniers et opérationnels par rapport aux projets sans marque.

🏗 Aperçu du projet

Amani Melasti est un concept d'hôtel boutique haut de gamme.

L'infrastructure comprend :

  • piscine à débordement sur le toit avec vue panoramique

  • restaurant

  • espace spa

  • espace de coworking

  • Service de conciergerie 24/7

💼 Conditions d'achat

Acompte: 25-30%
Plan d'installation : trimestriel, sur 6 trimestres

🛡 Sécurité juridique

Le projet a dépassé la diligence raisonnable.
Les documents relatifs aux terres et à l'aménagement sont disponibles sur demande.
La transaction est entièrement soutenue par un courtier immobilier international.

🤝 Soutien aux investisseurs

Courtier immobilier international spécialisé dans les projets d'investissement à Bali.
Soutien à la transaction à cycle complet de la sélection d'unité au lancement de location.

Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.

Localisation sur la carte

Ungasan, Indonésie
