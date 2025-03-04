Hôtel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

📊 Appartement d'investissement Amani Melasti — Suite Sunset
Plus haut rendement : retour rapide : gestion par Wyndham Hotels & Resorts
Plage Melasti, Uluwatu
📈 Faits saillants de l'investissement
Prix: 159 900 USD
Rendement attendu: 11 à 14 % par an
Période de récupération prévue: 7–8 ans
Type d'unité: Sunset Suite — catégorie avec une demande de location accrue
Étage: 4
Achèvement du projet : Q2 2027
Structure de propriété: Liquidation 30 + 30 ans
🔑 Pourquoi cette unité se retire
L'orientation du coucher du soleil fournit un taux journalier moyen plus élevé.
4ème étage offre un équilibre optimal de la vue et de la liquidité.
La catégorie Suite attire les touristes à moyen et à haut budget.
Fort potentiel de revente après l'achèvement du projet.
🏨 Modèle de revenu
Gestion hôtelière internationale professionnelle.
Programme de location centralisé avec occupation stable.
Revenu passif sans participation du propriétaire.
L'exploitation de marque réduit les risques saisonniers et opérationnels.
📍 Lieu
Melasti Beach est l'une des zones côtières les plus visitées du sud de Bali.
Uluwatu démontre une croissance constante de la valeur immobilière et un fort flux touristique.
💼 Conditions d'achat
Acompte: 25-30%
Plan d'installation : trimestriel, sur 6 trimestres
🛡 Sécurité juridique
Le projet a dépassé la diligence raisonnable.
Terrain et documents de construction disponibles sur demande.
Transaction soutenue par un courtier immobilier international.
Laissez une virgule et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.