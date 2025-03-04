  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Kuta Selatan
  4. Hôtel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

Hôtel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

Ungasan, Indonésie
depuis
$159,900
depuis
$4,997/m²
BTC
1.9019787
ETH
99.6908337
USDT
158 090.6524823
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
10
ID: 33236
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Ungasan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Classe
    Classe
    Classe premium
  L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

📊 Appartement d'investissement Amani Melasti — Suite Sunset

Plus haut rendement : retour rapide : gestion par Wyndham Hotels & Resorts

Plage Melasti, Uluwatu

📈 Faits saillants de l'investissement

Prix: 159 900 USD

Rendement attendu: 11 à 14 % par an

Période de récupération prévue: 7–8 ans

Type d'unité: Sunset Suite — catégorie avec une demande de location accrue

Étage: 4

Achèvement du projet : Q2 2027

Structure de propriété: Liquidation 30 + 30 ans

🔑 Pourquoi cette unité se retire

L'orientation du coucher du soleil fournit un taux journalier moyen plus élevé.

4ème étage offre un équilibre optimal de la vue et de la liquidité.

La catégorie Suite attire les touristes à moyen et à haut budget.

Fort potentiel de revente après l'achèvement du projet.

🏨 Modèle de revenu

Gestion hôtelière internationale professionnelle.

Programme de location centralisé avec occupation stable.

Revenu passif sans participation du propriétaire.

L'exploitation de marque réduit les risques saisonniers et opérationnels.

📍 Lieu

Melasti Beach est l'une des zones côtières les plus visitées du sud de Bali.

Uluwatu démontre une croissance constante de la valeur immobilière et un fort flux touristique.

💼 Conditions d'achat

Acompte: 25-30%

Plan d'installation : trimestriel, sur 6 trimestres

🛡 Sécurité juridique

Le projet a dépassé la diligence raisonnable.

Terrain et documents de construction disponibles sur demande.

Transaction soutenue par un courtier immobilier international.

Laissez une virgule et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.

Localisation sur la carte

Ungasan, Indonésie
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
ESTABRO
ESTABRO
ESTABRO
ESTABRO
Langues
English, Русский, Türkçe
Realting.com
