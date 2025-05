Complexe résidentiel Guarded complex of premium townhouses with swimming pools, Jalan Umalas, Bali, Indonesia

Le plus grand complexe urbain de Bali, équipé d'une infrastructure interne développée, a une vocation familiale. Le projet est idéal pour les investisseurs qui veulent acheter non seulement un outil d'investissement efficace, mais aussi ceux qui veulent avoir leur propre maison confortable avec les territoires adjacents et la sécurité complète pour eux-mêmes et leurs familles.

Des maisons avec une et deux chambres, ainsi que 2 villas de trois chambres sont proposées. Toutes les maisons seront livrées au Q4 2024 et les villas au Q3 2025.

Possibilités supplémentaires

La société de gestion sera engagée dans:

la préparation des locaux, l'organisation de tournages photo/vidéo

afficher des informations sur le bien sur les ressources pertinentes

recrutement, formation et suivi du travail du personnel

gérer la campagne publicitaire

gérer la réservation

interagir avec les invités à toutes les étapes

La commission de la société de gestion représente 20% des revenus perçus par l'investisseur

Système "Smart Home"

Armoires encastrées

Climatisation

Le cadre métallique fournit la force et la géométrie correcte, la résistance sismique, et garantit également la vitesse de construction

Plus de 10 types de matériaux d'étanchéité qui empêchent la propagation des moisissures et réduisent le besoin de réparations annuelles

Système de drainage et de drainage pour l'évacuation des eaux de pluie, y compris des toits

Profils de fenêtres créés par notre propre usine, assurant la disponibilité, la rapidité de livraison et l'installation

Contrôle de qualité 24/7 à toutes les étapes de la construction

Une combinaison esthétique de l'architecture européenne moderne avec la tradition indonésienne;

Mettre l ' accent sur l ' utilisation de matériaux naturels;

Des compositions florales harmonieusement placées qui créent une ambiance à l'intérieur des maisons et sur le territoire du village;

Un système bien pensé d'éclairage intérieur et extérieur qui crée une atmosphère tropicale spéciale;

Pour les villas: vue sur le volcan de Batukaru depuis le territoire de la villa et une piscine privée de 3x8 mètres.

Installations et équipement dans la maisonAvantagesEmplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située dans une rue calme, à proximité des principales zones touristiques, à 10 minutes des plages et à 100 mètres d'un supermarché.