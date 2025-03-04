  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Wana Giri
  Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments

Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments

Wana Giri, Indonésie
depuis
$110,000
;
10
ID: 22424
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Buleleng
  • Village
    Wana Giri

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

Русский Русский

Appartements dans un projet élégant à Bali dans le quartier Badung.

15% de ROI. La villa convient à la fois pour l'investissement pour la location et pour le format d'une deuxième maison.

XO Pandawa Appartements pour ceux qui apprécient le style de vie et de style actif. Complexe fermé de villas donnant sur l'océan.

Appartement à 2 minutes de la plage la plus populaire - Melastie.

À distance de marche - restaurants et bars, salons de beauté, magasins, clubs de fitness, studios de yoga et de Pilates.

Écrivez ou appelez, nous répondrons à toutes vos questions!

Localisation sur la carte

Wana Giri, Indonésie

