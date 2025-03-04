Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments

Appartements dans un projet élégant à Bali dans le quartier Badung.
15% de ROI. La villa convient à la fois pour l'investissement pour la location et pour le format d'une deuxième maison.
XO Pandawa Appartements pour ceux qui apprécient le style de vie et de style actif. Complexe fermé de villas donnant sur l'océan.
Appartement à 2 minutes de la plage la plus populaire - Melastie.
À distance de marche - restaurants et bars, salons de beauté, magasins, clubs de fitness, studios de yoga et de Pilates.
