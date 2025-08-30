Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville à vendre en Roatan, Honduras

6 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans West End, Honduras
Maison de ville 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Nombre d'étages 1
Tremper dans une vue panoramique sur l'océan de cette élégante 2 chambres, 2 salles de bains…
$1,15M
Maison de ville 2 chambres dans West Bay, Honduras
Maison de ville 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Nombre d'étages 1
Pure île de luxe avec une connexion extraordinaire à la mer et au ciel, C4 est le joyau cour…
$1,29M
Maison de ville 2 chambres dans West Bay, Honduras
Maison de ville 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Nombre d'étages 1
Le design contemporain rencontre la beauté naturelle à SeaSalt C3. Avec une vue sur l'océan …
$1,20M
Maison de ville 3 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Maison de ville 3 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Nombre d'étages 2
Roatan 1 est une grande communauté! Avec une piscine et un espace vert, agréable pour des pr…
$265,000
Maison de ville 2 chambres dans West Bay, Honduras
Maison de ville 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 1
Profitez du calme matinal au bord de la piscine, et des soirées sous les étoiles! Restaurant…
$999,000
Maison de ville 3 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Maison de ville 3 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Nombre d'étages 2
Profitez du confort, de l'espace et de la vue sur l'océan dans cette villa de 3 chambres, 2 …
$269,000
Caractéristiques des propriétés en Roatan, Honduras

