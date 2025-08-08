Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Regional Unit of South Athens, Grèce

5 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 305 m²
Kato Elliniko au sud d'Athènes, maisonnette 305 m2 de construction ultra luxueuse dans un bâ…
$2,91M
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
Glyfada au sud de la région d'Athènes Aixoni, en construction maisonnette de luxe 128m2 cons…
$1,05M
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Glyfada au sud d'Athènes Aixoni, en construction maisonnette de luxe 155q.m. construite selo…
$1,05M
Laisser une demande
TekceTekce
Chalet 2 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Glyfada au sud près du centre de la municipalité maisonette 130 construction de luxe nouvell…
$992,190
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 155 m²
Glyfada au sud d'Athènes Aixoni, en construction maisonnette de luxe 155q.m. construite selo…
$1,34M
Laisser une demande
