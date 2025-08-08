Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Regional Unit of South Athens, Grèce

Municipality of Glyfada
75
Municipality of Palaio Faliro
51
Municipality of Elliniko Argyroupoli
26
Municipality of Alimos
22
184 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 213 m²
Sol -2/1
A vendre en construction maisonnette de 213 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 nive…
$2,09M
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 243 m²
Sol 2/3
A vendre en construction maisonnette de 243 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$2,91M
Maison 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 445 m²
Athènes, Kato Glyfada. Il se compose d'un salon, cuisine, salle à manger et salle de bains à…
$1,92M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Sol 4/5
A vendre maison de ville de 150 m2 à Athènes en construction. La maison de ville est située …
$1,05M
Maison 3 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
For sale is a spacious bright apartment in the Palio Faliro area. The apartment is located o…
$330,891
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Sol 1/1
Maison de ville de luxe à vendre dans la prestigieuse banlieue d'Athènes, Vule. C'est l'une …
$1,11M
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 137 m²
Sol 2/1
A vendre en construction maisonnette de 137 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$777,532
Villa 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Sol -1/3
A vendre chalet de 3 étages de 700 m2 en Attique. Le rez-de-chaussée se compose d'une chambr…
$4,19M
Villa 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
Nombre d'étages 4
A vendre Villa de 4 étages de 380 m2 à Athènes. Sous-sol se compose d'une chambre, une cuisi…
$1,72M
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Sol 6/7
Maison de ville à vendre d'une superficie de 118 mètres carrés à Athènes en construction. La…
$759,750
Maison 2 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Maison 2 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
$309,103
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Sol 7/9
A vendre maison de ville de 240 m2 à Athènes en construction. La maison de ville est située …
$1,51M
Villa 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
Sol -1/4
A vendre Gîte de 4 étages d'une superficie de 270 mètres carrés à Athènes. Le rez-de-chaussé…
$2,56M
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 470 m²
Sol -1/4
Maison de ville à vendre d'une superficie de 470 mètres carrés à Athènes. La maison de ville…
$1,40M
Villa 4 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 348 m²
Nombre d'étages 4
A vendre Gîte de 4 étages d'une superficie de 348 mètres carrés à Athènes. Le premier étage …
$3,26M
Villa 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 60 mètres carrés à Athènes. Le chalet se c…
$431,146
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 370 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 370 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage …
$2,72M
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 306 m²
Sol 6/6
A vendre maison de ville de 306 m2 à Athènes. La maison de ville est située sur 2 niveaux. L…
$1,17M
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 245 m²
Sol 3/1
A vendre maisonnette en construction de 245 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 nive…
$1,49M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 147 m²
Nombre d'étages 1
Vente en construction maisonnette de 147 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux…
$1,26M
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 142 m²
Sol 2/1
A vendre en construction maisonnette de 142 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$880,441
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 180 m²
Sol 2/1
A vendre maisonnette en construction de 180 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,03M
Chalet 3 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 305 m²
Kato Elliniko au sud d'Athènes, maisonnette 305 m2 de construction ultra luxueuse dans un bâ…
$2,91M
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 245 m²
Sol 7/9
A vendre maison de ville de 245 m2 à Athènes en construction. La maison de ville est située …
$1,51M
Maison 2 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison 2 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
$309,103
Villa 4 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 287 m²
Sol -1/1
A vendre Villa de 3 étages d'une superficie de 287 mètres carrés à Athènes. Le rez-de-chauss…
$1,98M
Maison 5 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison 5 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 860 m²
For sale is a building in the Paleo Faliro area with a total area of 860 sq.m. Basement - 20…
$1,38M
Chalet 3 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 122 mètres carrés à Athènes. La maison se compose de 3 cham…
$720,361
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 144 m²
Sol 2/1
A vendre en construction maisonnette de 144 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$840,421
Chalet 3 chambres dans Municipality of Kallithea, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 200 mètres carrés à Athènes. Rez de chaussée se compose d'une…
$354,463
