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Maisons à vendre en Municipality of Kallithea, Grèce

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maisons de ville
3
7 propriétés total trouvé
Maison de ville dans Municipality of Kallithea, Grèce
Maison de ville
Municipality of Kallithea, Grèce
Surface 136 m²
Maison de ville à vendre d'une superficie de 136 mètres carrés à Athènes. La maison de ville…
$798,626
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Maison 2 chambres dans Municipality of Kallithea, Grèce
Maison 2 chambres
Municipality of Kallithea, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
La maisonnette est située dans un village touristique populaire Kallithea à 450 mètres de la…
$287,981
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Kallithea, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Kallithea, Grèce
Chambres 3
Surface 760 m²
A vendre Maison de 3 étages de 760 mètres carrés à Athènes. Le sous-sol se compose d'un dépô…
$5,02M
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Kallithea, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Kallithea, Grèce
Chambres 3
Surface 162 m²
A vendre maisonnette de 162 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème étage …
$336,502
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Kallithea, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Kallithea, Grèce
Chambres 4
Surface 137 m²
A vendre en construction maisonnette de 137 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$802,882
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Maison 5 chambres dans Municipality of Kallithea, Grèce
Maison 5 chambres
Municipality of Kallithea, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
A magnificent corner historical house of 450sqm, in one of the most beautiful areas of Athen…
$6,32M
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Maison 1 chambre dans Municipality of Kallithea, Grèce
Maison 1 chambre
Municipality of Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
For sale a modern, amazing studio with an area of 30 sq.m. with a separate entrance. The kit…
$71,693
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Kallithea, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
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