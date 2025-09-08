Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Regional Unit of South Athens, Grèce

Municipality of Glyfada
75
Municipality of Palaio Faliro
51
Municipality of Elliniko Argyroupoli
26
Municipality of Alimos
22
22 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Sol 4/5
A vendre en construction maisonnette de 150 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,05M
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Sol 2/1
A vendre en construction maisonnette de 118 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$763,127
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Sol 5/6
A vendre en construction maisonnette de 130 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$994,875
Villa 7 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 750 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 5 étages de 750 mètres carrés à Athènes. Semi-sous-sol se compose de salon…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 240 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage …
$3,51M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Sol 6
A vendre maisonnette de 135 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 6ème étage …
$1,29M
Chalet 2 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 120 mètres carrés à Athènes. La maison se compose de 2 chambre…
$643,742
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 175 m²
Sol 2/1
A vendre en construction maisonnette de 175 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,05M
Chalet 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 185 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de…
$842,717
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 232 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 232 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 4ème étage …
$1,40M
Chalet 10 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 10 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 15
Chambres 10
Nombre de salles de bains 9
Surface 640 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 640 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sa…
$4,21M
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
Sol 3
Vente maisonnette de 225 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage se …
$2,22M
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 132 m²
A vendre en construction maisonnette de 132 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a un niv…
$713,969
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Sol 4
A vendre maisonnette de 135 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 4ème étage …
$936,353
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 185 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème étage …
$1,93M
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Sol 2/1
A vendre maisonnette de 240 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème étage …
$819,309
Villa 4 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 287 m²
Sol 3/1
A vendre Villa de 3 étages de 287 mètres carrés à Athènes. Semi-sous-sol se compose d'une ch…
$1,99M
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 306 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 306 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 6ème étage …
$1,17M
Chalet 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 510 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 510 mètres carrés à Athènes. Le sous-sol se compose d'un dépô…
$1,49M
Chalet 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 270 mètres carrés à Athènes. Semi-sous-sol se compose d'une c…
$2,57M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 3/4
A vendre maisonnette de 116 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage …
$661,299
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 139 m²
Sol 4/5
A vendre maisonnette de 139 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 4ème étage …
$444,767
