  2. Grèce
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Regional Unit of South Athens, Grèce

Municipality of Glyfada
75
Municipality of Palaio Faliro
51
Municipality of Elliniko Argyroupoli
26
Municipality of Alimos
22
36 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 144 m²
Sol 2/1
A vendre en construction maisonnette de 144 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$860,274
Fermer
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Sol 4/5
A vendre en construction maisonnette de 150 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,05M
Fermer
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 2/1
A vendre maisonnette en construction de 120 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$731,525
Fermer
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 256 m²
Sol 2/1
A vendre maisonnette en construction de 256 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$3,45M
Fermer
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Sol 2/1
A vendre en construction maisonnette de 118 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$763,127
Fermer
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 180 m²
Sol 2/1
A vendre maisonnette en construction de 180 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,06M
Fermer
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Sol 5/6
A vendre en construction maisonnette de 130 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$994,875
Fermer
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 240 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage …
$3,51M
Fermer
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 6/1
A vendre maisonnette en construction de 160 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,40M
Fermer
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Sol 6
A vendre maisonnette de 135 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 6ème étage …
$1,29M
Fermer
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 175 m²
Sol 2/1
A vendre en construction maisonnette de 175 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,05M
Fermer
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 208 m²
Sol 2/1
A vendre en construction maisonnette de 208 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$2,70M
Fermer
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 126 m²
Sol 2/1
A vendre en construction maisonnette de 126 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$831,013
Fermer
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 216 m²
Sol 2/1
A vendre maisonnette en construction de 216 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$3,03M
Fermer
Chalet 4 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 348 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 348 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de 2 …
$3,28M
Fermer
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
Sol 3
Vente maisonnette de 225 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage se …
$2,22M
Fermer
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Sol 2/1
A vendre maisonnette en construction de 115 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,38M
Fermer
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 203 m²
Sol 2/1
A vendre en construction maisonnette de 203 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$2,70M
Fermer
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 132 m²
A vendre en construction maisonnette de 132 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a un niv…
$713,969
Fermer
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Sol 4
A vendre maisonnette de 135 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 4ème étage …
$936,353
Fermer
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 243 m²
Sol 2/3
A vendre en construction maisonnette de 243 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$2,98M
Fermer
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 185 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème étage …
$1,93M
Fermer
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Sol 2/1
A vendre en construction maisonnette de 134 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$866,126
Fermer
Villa 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
Nombre d'étages 4
A vendre Villa de 4 étages de 380 m2 à Athènes. Sous-sol se compose d'une chambre, une cuisi…
$1,76M
Fermer
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Sol 2/1
A vendre maisonnette de 240 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème étage …
$819,309
Fermer
Chalet 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 380 mètres carrés à Athènes. Rez de chaussée se compose d'une…
$1,54M
Fermer
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Sol 2/1
A vendre en construction maisonnette de 133 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$838,036
Fermer
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 230 m²
Nombre d'étages 1
Une belle villa est à vendre dans la prestigieuse banlieue d'Athènes, Voula. C'est l'un des …
$1,11M
Fermer
Villa 4 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 287 m²
Sol 3/1
A vendre Villa de 3 étages de 287 mètres carrés à Athènes. Semi-sous-sol se compose d'une ch…
$1,99M
Fermer
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 390 m²
Sol -1/1
A vendre maisonnette de 390 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 4 niveaux. Sous-sol se…
$1,64M
Fermer
