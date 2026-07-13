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Chalets à vendre en Oraiokastro, Grèce

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6 propriétés total trouvé
Chalet 12 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Chalet 12 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 12
Surface 650 m²
À vendre Maison de trois étages de 650 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-…
$1,65M
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Chalet dans Oreokastro Municipality, Grèce
Chalet
Oreokastro Municipality, Grèce
Surface 390 m²
À Vendre: Villa à deux étages non finie de 390 m2 avec vue panoramique, sur 10 000 m2. Terra…
$377,827
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Chalet 4 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 4
Surface 210 m²
À vendre Maison de 4 étages de 210 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sou…
$708,425
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OkeaskOkeask
Chalet 3 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 3
Surface 235 m²
À vendre Maison de 3 étages de 235 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sou…
$944,567
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Chalet 6 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Chalet 6 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 6
Surface 350 m²
A vendre Maison de 2 étages de 350 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-c…
$1,59M
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Chalet 3 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 3
Surface 150 m²
A vendre Maison de 3 étages de 150 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-c…
$590,354
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Caractéristiques des propriétés en Oraiokastro, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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