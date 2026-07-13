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Mountain View Chalets à vendre en Oraiokastro, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 4
Surface 210 m²
À vendre Maison de 4 étages de 210 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sou…
$708,425
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Chalet 6 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Chalet 6 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 6
Surface 350 m²
A vendre Maison de 2 étages de 350 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-c…
$1,59M
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Caractéristiques des propriétés en Oraiokastro, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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