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Chalets Piscine à vendre en Oraiokastro, Grèce

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1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 3
Surface 235 m²
À vendre Maison de 3 étages de 235 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sou…
$944,567
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Oraiokastro, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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