Appartement dans un nouvel immeuble Maisonette Duplex Éligible au Golden Visa à Mikrolimano

Maisonette Duplex Éligible au Golden Visa à Mikrolimano
🏠 Caractéristiques du bien
✨ À propos du bien
Cette élégante maisonette duplex est située dans l’un des quartiers côtiers les plus prestigieux d’Athènes. Baignée de lumière méditerranéenne, elle allie architecture contemporaine, confort et intimité.
Sa conception sur deux niveaux procure la sensation de vivre dans une maison privée à quelques pas de la mer.
🌊 Les atouts de l’emplacement
Points forts
🌿 Espace extérieur privatif
Un jardin privé de 11 m², un avantage rare pour un bien immobilier urbain en bord de mer.
🏡 Agencement en duplex
Deux niveaux offrant davantage d’intimité et le confort d’une maison individuelle.
📈 Fort potentiel locatif
Le quartier recherché et la proximité de la mer assurent une forte demande locative.
📄 Éligible au Golden Visa
Le bien répond aux critères du programme grec de résidence par investissement.
💎 Un choix idéal pour vivre et investir
Une combinaison parfaite entre emplacement premium, design moderne, potentiel locatif élevé et accès au programme Golden Visa.