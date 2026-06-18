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Appartement dans un nouvel immeuble Maisonette Duplex Éligible au Golden Visa à Mikrolimano

Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$391,530
;
19
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ID: 38100
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of Piraeus
  • Ville
    Municipality of Piraeus
  • Adresse
    Parallelos Parodos A
  • Métro
    Faliro (~ 1000 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Maisonette Duplex Éligible au Golden Visa à Mikrolimano

  • 💰 Prix : 340 000 €
  • 📍 Emplacement : Mikrolimano / Kastella, Le Pirée (Athènes), Grèce
  • 📄 Statut : Éligible au programme Golden Visa grec

🏠 Caractéristiques du bien

  • Lot : Maisonette M3
  • Type : Maisonette duplex (niveaux 0 et 1)
  • Surface intérieure : 51 m²
  • Chambre : 1
  • Balcon : 4 m²
  • Jardin privatif : 11 m²

À propos du bien

Cette élégante maisonette duplex est située dans l’un des quartiers côtiers les plus prestigieux d’Athènes. Baignée de lumière méditerranéenne, elle allie architecture contemporaine, confort et intimité.

Sa conception sur deux niveaux procure la sensation de vivre dans une maison privée à quelques pas de la mer.

🌊 Les atouts de l’emplacement

  • À seulement 1,5 minute à pied du front de mer de Mikrolimano
  • Proche des célèbres restaurants de poissons et cafés
  • À proximité immédiate de la marina
  • Environ 2 minutes de la plage
  • Accès rapide au centre d’Athènes

Points forts

🌿 Espace extérieur privatif

Un jardin privé de 11 m², un avantage rare pour un bien immobilier urbain en bord de mer.

🏡 Agencement en duplex

Deux niveaux offrant davantage d’intimité et le confort d’une maison individuelle.

📈 Fort potentiel locatif

Le quartier recherché et la proximité de la mer assurent une forte demande locative.

📄 Éligible au Golden Visa

Le bien répond aux critères du programme grec de résidence par investissement.

💎 Un choix idéal pour vivre et investir

Une combinaison parfaite entre emplacement premium, design moderne, potentiel locatif élevé et accès au programme Golden Visa.

Localisation sur la carte

Municipality of Piraeus, Grèce
Éducation
Soins de santé

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