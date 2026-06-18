Appartement dans un nouvel immeuble Maisonette Duplex Éligible au Golden Visa à Mikrolimano

Maisonette Duplex Éligible au Golden Visa à Mikrolimano

💰 Prix : 340 000 €

340 000 € 📍 Emplacement : Mikrolimano / Kastella, Le Pirée (Athènes), Grèce

Mikrolimano / Kastella, Le Pirée (Athènes), Grèce 📄 Statut : Éligible au programme Golden Visa grec

🏠 Caractéristiques du bien

Lot : Maisonette M3

Maisonette M3 Type : Maisonette duplex (niveaux 0 et 1)

Maisonette duplex (niveaux 0 et 1) Surface intérieure : 51 m²

51 m² Chambre : 1

1 Balcon : 4 m²

4 m² Jardin privatif : 11 m²

✨ À propos du bien

Cette élégante maisonette duplex est située dans l’un des quartiers côtiers les plus prestigieux d’Athènes. Baignée de lumière méditerranéenne, elle allie architecture contemporaine, confort et intimité.

Sa conception sur deux niveaux procure la sensation de vivre dans une maison privée à quelques pas de la mer.

🌊 Les atouts de l’emplacement

À seulement 1,5 minute à pied du front de mer de Mikrolimano

du front de mer de Mikrolimano Proche des célèbres restaurants de poissons et cafés

À proximité immédiate de la marina

Environ 2 minutes de la plage

Accès rapide au centre d’Athènes

Points forts

🌿 Espace extérieur privatif

Un jardin privé de 11 m², un avantage rare pour un bien immobilier urbain en bord de mer.

🏡 Agencement en duplex

Deux niveaux offrant davantage d’intimité et le confort d’une maison individuelle.

📈 Fort potentiel locatif

Le quartier recherché et la proximité de la mer assurent une forte demande locative.

📄 Éligible au Golden Visa

Le bien répond aux critères du programme grec de résidence par investissement.

💎 Un choix idéal pour vivre et investir

Une combinaison parfaite entre emplacement premium, design moderne, potentiel locatif élevé et accès au programme Golden Visa.