  2. Grèce
  3. Municipality of Alimos

Nouveaux bâtiments à vendre en Municipality of Alimos

appartements
2
Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Grèce
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Serenity est un nouveau complexe de boutiques dans la zone d'élite d'Alimos, à seulement 3 minutes de la côte de la Riviera d'Athènes. Vue panoramique sur la mer, architecture exquise, terrasses donnant sur le coucher du soleil et un niveau de vie élevé font de ce projet l'idéal pour la vie,…
Invest Cafe
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grèce
depuis
$874,381
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
:Au-delà est un complexe résidentiel premium situé sur la célèbre Riviera d'Athènes, à seulement 160 mètres de la plage de sable fin et à côté d'Alimos Marina, l'une des plus grandes marinas de la région. Le projet est idéal pour ceux qui apprécient le style de vie maritime, esthétique, conf…
Invest Cafe
