  2. Grèce
  3. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce

Municipal Unit of Xylokastro
55
Municipal Unit of Evrostina
8
5 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Ano Loutro, Grèce
Chalet 4 chambres
Ano Loutro, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Maison de deux étages de 133 mètres carrés dans le Péloponnèse Est.…
$526,698
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 118 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 3 nivea…
$368,689
Villa 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 484 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 484 mètres carrés à Péloponnèse Est. Semi-sous-sol se compose …
$854,422
Villa 4 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 384 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 384 mètres carrés à Péloponnèse Est. Le rez-de-chaussée se com…
$877,831
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 2 nivea…
$409,654
