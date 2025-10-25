Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce

Municipal Unit of Xylokastro
55
Municipal Unit of Evrostina
8
1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Ano Loutro, Grèce
Maison 2 chambres
Ano Loutro, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Maison individuelle en bord de mer de 172 m² à Xylokastro. Située dans l’un des plus beaux …
$185,889
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Sideris Real Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Municipality of Xylokastro and Evrostina

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller