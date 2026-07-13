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Maisons à vendre en Municipal Unit of Evrostina, Grèce

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chalets
3
6 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Lykoporia, Grèce
Chalet 4 chambres
Lykoporia, Grèce
Chambres 4
Surface 203 m²
À vendre Maison de 2 étages de 203 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose d…
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 3 chambres dans Derbeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Derbeni, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 198 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à vendre d'une superficie de 198 mètres carrés sur la péninsule du Péloponnè…
$290,969
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Chalet 4 chambres dans Lykoporia, Grèce
Chalet 4 chambres
Lykoporia, Grèce
Chambres 4
Surface 180 m²
A vendre Maison de 2 étages de 180 m2 à Péloponnèse Est. Rez-de-chaussée se compose d'une ch…
$761,551
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Grekodom Development
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Value OneValue One
Chalet 4 chambres dans Lykoporia, Grèce
Chalet 4 chambres
Lykoporia, Grèce
Chambres 4
Surface 133 m²
A vendre en construction Maison de deux étages de 133 mètres carrés dans le Péloponnèse Est.…
$531,319
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Grekodom Development
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Villa 3 chambres dans Rozena, Grèce
Villa 3 chambres
Rozena, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
A vendre un chalet de deux étages de 170 m2 dans la Péloponnèse orientale. Le premier étage …
$209,498
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Maison 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Code immobilier : 601199 - Maison à vendre à Evrostini Sarantapichiotika pour 190 000 € . Ce…
$205,113
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TekceTekce

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Evrostina, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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