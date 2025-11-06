Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Municipal Unit of Xylokastro, Grèce

villas
17
chalets
13
maisons de ville
23
56 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol -1/1
For sale under construction maisonette of 100 sq.meters in Peloponnese. The maisonette has 3…
$271,989
Fermer
Villa 4 chambres dans Kato Pitsa, Grèce
Villa 4 chambres
Kato Pitsa, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Maison de plain-pied de 180 m2 dans le Péloponnèse Est. Le premier étage se compose…
$926,235
Villa 4 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 304 m²
Sol -1
A vendre Gîte de 2 étages de 304 m2 dans le Péloponnèse Est. Le rez-de-chaussée se compose d…
$855,888
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Sol -1/1
Maison de ville à vendre d'une superficie de 118 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale…
$369,322
Villa 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 484 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 484 mètres carrés à Péloponnèse Est. Semi-sous-sol se compose …
$854,422
Fermer
Maison 2 chambres dans Ano Loutro, Grèce
Maison 2 chambres
Ano Loutro, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Maison individuelle en bord de mer de 172 m² à Xylokastro. Située dans l’un des plus beaux …
$185,889
Fermer
Chalet 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de trois étages de 200 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Rez-de-c…
$444,767
Fermer
Villa 4 chambres dans Ano Loutro, Grèce
Villa 4 chambres
Ano Loutro, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 133 mètres carrés dans la Péloponnèse oriental…
$527,602
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol -1/4
Maison de ville à vendre de 160 m2 dans la Péloponnèse orientale. La maison de ville est sit…
$199,316
Villa 4 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 245 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 245 mètres carrés dans la Péloponnèse oriental…
$644,847
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 161 m²
Sol -1/4
Maison de ville à vendre de 161 m2 dans la Péloponnèse orientale. La maison de ville est sit…
$328,286
Villa 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages de 200 m2 dans la Péloponnèse orientale. Le premier étage se compo…
$445,531
Chalet 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 90 mètres carrés dans le Péloponnèse Est. La maison se compose…
$351,132
Fermer
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 302 m²
Sol -2/1
A vendre maisonnette de 302 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. Sous-s…
$491,585
Fermer
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 1/1
Maison de ville à vendre de 130 m2 dans la Péloponnèse occidentale. La maison de ville est s…
$328,286
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 161 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 161 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 4 nivea…
$327,723
Fermer
Maison 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Property Code: 621722 - House FOR SALE in Xilokastro Kato Pitsa for €350.000 . This 145 sq. …
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Property Code: 601199 - House FOR SALE in Evrostini Sarantapichiotika for €190.000 . This 10…
Prix ​​sur demande
Chalet 4 chambres dans Ano Loutro, Grèce
Chalet 4 chambres
Ano Loutro, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Maison de deux étages de 133 mètres carrés dans le Péloponnèse Est.…
$526,698
Fermer
Villa 4 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 384 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 384 m2 dans le Péloponnèse Est. Le premier étage se compose d'…
$879,337
Villa 2 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 99 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 1 étage d'une superficie de 99 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale.…
$2,23M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 130 mètres carrés en Péloponnèse occidentale. La maisonnette a un ni…
$327,723
Fermer
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 124 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 3 nivea…
$526,698
Fermer
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 118 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 3 nivea…
$368,689
Fermer
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 302 m²
Sol -2
A vendre maison de ville de 302 mètres carrés sur la Péloponnèse. La maison de ville est sit…
$492,429
Chalet 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de trois étages de 200 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Le sous-…
$374,541
Fermer
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à vendre d'une superficie de 200 m2 dans le Péloponnèse oriental. La maison …
$410,357
Villa 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 3 étages de 200 m2 dans la Péloponnèse orientale. Le rez-de-chaussée se com…
$375,184
Villa 1 chambre dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Sol 1/1
A vendre Gîte d'un étage d'une superficie de 160 mètres carrés sur la péninsule du Péloponnè…
$422,082
Chalet 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 250 m2 dans le Péloponnèse Est. Le sous-sol se compose d'un d…
$749,082
Fermer
Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Xylokastro, Grèce

