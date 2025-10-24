Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce

Municipal Unit of Xylokastro
55
Municipal Unit of Evrostina
8
17 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Ano Loutro, Grèce
Chalet 4 chambres
Ano Loutro, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Maison de deux étages de 133 mètres carrés dans le Péloponnèse Est.…
$526,698
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 304 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 304 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Semi-sous…
$854,422
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 110 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 2 nivea…
$275,054
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Chalet 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 250 m2 dans le Péloponnèse Est. Le sous-sol se compose d'un d…
$749,082
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 285 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 285 mètres carrés dans le Péloponnèse Est. Semi-sous-sol se c…
$620,334
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Rozena, Grèce
Chalet 4 chambres
Rozena, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 350 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Le sous-sol …
$561,812
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 484 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 484 mètres carrés à Péloponnèse Est. Semi-sous-sol se compose …
$854,422
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 302 m²
Sol -2/1
A vendre maisonnette de 302 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. Sous-s…
$491,585
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 161 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 161 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 4 nivea…
$327,723
Laisser une demande
VernaVerna
Chalet 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 160 m²
À vendre Maison de plain-pied de 160 m2 à Péloponnèse. Une vue magnifique sur la mer, la mon…
$421,359
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Kato Pitsa, Grèce
Chalet 4 chambres
Kato Pitsa, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 180 m2 à Péloponnèse Est. Rez-de-chaussée se compose d'une ch…
$924,648
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison de 3 étages de 200 m2 à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose d'une cuisin…
$643,742
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Derbeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Derbeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 198 m²
A vendre maisonnette de 198 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. 1er ét…
$292,610
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de trois étages de 200 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Rez-de-c…
$444,767
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 2 nivea…
$409,654
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Rozena, Grèce
Chalet 3 chambres
Rozena, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 170 mètres carrés à Péloponnèse Est. Rez-de-chaussée se co…
$210,679
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 160 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 4 nivea…
$198,975
Laisser une demande

Types de propriétés en Municipality of Xylokastro and Evrostina

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller