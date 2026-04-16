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Maisons à vendre en Municipality of Troizinia Methana, Grèce

Municipal Unit of Troizinia
44
44 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 360 m²
À vendre Maison de 3 étages de 360 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de salon, une cui…
$1,48M
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Maison 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Just 40 meters from the beach of Kalloni, in the peaceful coastal area of Troizinia, a rare …
$258,860
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 125 m²
A vendre maisonnette de 125 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-cha…
$472,283
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 470 m²
À vendre Maison de 4 étages de 470 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une …
$1,89M
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Villa 5 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 5
Surface 350 m²
A vendre Villa de 3 étages de 350 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de 3 chambres, sal…
$1,83M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
À vendre Maison de 2 étages de 250 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$2,48M
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Nils OttNils Ott
Chalet 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 153 m²
À vendre Maison de deux étages de 153 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de…
$578,547
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 93 m²
A vendre maisonnette de 93 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. 1er étage s…
$401,441
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 100 m²
A vendre Maison d'un étage de 100 m2 en Attique. La maison se compose de 3 chambres, salon, …
$495,898
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Maison 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
A trully beautiful seaside maisonette in Troizinia,Peloponnese for sale unfinished giving th…
$288,444
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Surface 50 m²
A vendre maisonnette de 50 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème étage …
$212,528
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Chalet dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Surface 94 m²
La maison individuelle inachevée est située dans la région d'Anavisos
$118,071
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 170 m²
À vendre Maison de deux étages de 170 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambr…
$779,268
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Villa 6 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 520 m²
$6,97M
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Villa 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 210 m²
A vendre Villa de 3 étages de 210 mètres carrés à Attica. Semi-sous-sol se compose d'une cha…
$1,56M
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Villa 5 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 5
Surface 530 m²
A vendre Villa de 3 étages de 530 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de salo…
$1,71M
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 5
Surface 250 m²
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de 2 …
$602,161
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Surface 180 m²
Vente maisonnette de 180 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-chauss…
$557,294
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Chalet dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Surface 400 m²
À vendre Maison d'un étage de 400 mètres carrés en Attique. Une vue magnifique sur la ville,…
$1,42M
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Villa 9 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 9 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 9
Surface 770 m²
A vendre Villa de 5 étages de 770 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de 2 chambres, 2 s…
$5,21M
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Villa 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 436 m²
A vendre Villa de 3 étages de 436 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de salo…
$613,968
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Maison 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
A seulement 40 mètres de la plage de Kalloni, dans la paisible zone côtière de Troizinia, un…
$258,860
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Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Surface 85 m²
À vendre Maison de 2 étages de 85 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$436,862
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Chalet dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet
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Surface 250 m²
[En milliers de dollars des États-Unis] Introduction: Découvrez la tranquillité ultime et la…
$590,354
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Maison de ville 3 chambres dans Galatas, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Galatas, Grèce
Chambres 3
Surface 116 m²
A vendre maisonnette de 116 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème é…
$271,563
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
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Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 5
Surface 217 m²
À vendre Maison de 3 étages de 217 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$1,36M
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Villa 5 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 5
Surface 510 m²
A vendre Villa de 2 étages de 510 m2 à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, sal…
$4,13M
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Villa 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 255 m²
A vendre Villa de 3 étages de 255 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de salo…
$944,567
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Villa 6 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 3 étages de 450 m2 dans le Péloponnèse Est - Hermionida. Le premier étage …
$3,07M
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Maison 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
A seulement 40 mètres de la plage de Kalloni, dans la paisible zone côtière de Troizinia, un…
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Types de propriétés en Municipality of Troizinia Methana

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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Troizinia Methana, Grèce

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