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Mountain View Maisons à vendre en Municipality of Troizinia Methana, Grèce

Municipal Unit of Troizinia
44
19 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 360 m²
À vendre Maison de 3 étages de 360 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de salon, une cui…
$1,48M
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Villa 5 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 5
Surface 350 m²
A vendre Villa de 3 étages de 350 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de 3 chambres, sal…
$1,83M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
À vendre Maison de 2 étages de 250 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$2,48M
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 153 m²
À vendre Maison de deux étages de 153 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de…
$578,547
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Surface 50 m²
A vendre maisonnette de 50 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème étage …
$212,528
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 170 m²
À vendre Maison de deux étages de 170 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambr…
$779,268
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 210 m²
A vendre Villa de 3 étages de 210 mètres carrés à Attica. Semi-sous-sol se compose d'une cha…
$1,56M
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Villa 5 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 5
Surface 530 m²
A vendre Villa de 3 étages de 530 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de salo…
$1,71M
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Chalet dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Surface 400 m²
À vendre Maison d'un étage de 400 mètres carrés en Attique. Une vue magnifique sur la ville,…
$1,42M
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Villa 9 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 9 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 9
Surface 770 m²
A vendre Villa de 5 étages de 770 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de 2 chambres, 2 s…
$5,21M
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Villa 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 436 m²
A vendre Villa de 3 étages de 436 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de salo…
$613,968
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Chalet dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Surface 250 m²
[En milliers de dollars des États-Unis] Introduction: Découvrez la tranquillité ultime et la…
$590,354
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Villa 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 255 m²
A vendre Villa de 3 étages de 255 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de salo…
$944,567
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 3 chambres
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Chambres 3
Surface 300 m²
À vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$425,055
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 240 m²
A vendre maisonnette de 240 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-cha…
$684,811
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Villa 6 chambres dans Galatas, Grèce
Villa 6 chambres
Galatas, Grèce
Chambres 6
Surface 450 m²
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$3,07M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 280 m²
A vendre en construction Maison de 2 étages de 280 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose…
$1,65M
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Surface 220 m²
Vente maisonnette de 220 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. 1er étage se …
$1,02M
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Villa 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
A vendre Villa de 3 étages de 250 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, s…
$1,30M
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Types de propriétés en Municipality of Troizinia Methana

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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Troizinia Methana, Grèce

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